Керер может перейти в «Баварию»

Защитник «ПСЖ» Тило Керер попал в сферу интересов «Баварии», сообщает FussballTransfers.

Мюнхенцы сейчас не против усилить состав до закрытия трансферного окна. Керер является одним из кандидатов. В последние дни его имя активно связывали с леверкузенским «Байером». «ПСЖ» намерен расстаться с немецким защитником и выручить от его продажи около 20 миллионов евро.

Дела во французской столице у Керера идут не лучшим образом. После прихода Серхио Рамоса бороться за место в составе будет еще сложнее. «Бавария» может стать тем местом, где Керер перезапустит карьеру, хотя и там это сделать будет не так просто.