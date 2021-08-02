Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Германия. Бундеслига

Керер может перейти в «Баварию»

02 Августа 2021 • 21:04 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Защитник «ПСЖ» Тило Керер попал в сферу интересов «Баварии», сообщает FussballTransfers.

Мюнхенцы сейчас не против усилить состав до закрытия трансферного окна. Керер является одним из кандидатов. В последние дни его имя активно связывали с леверкузенским «Байером». «ПСЖ» намерен расстаться с немецким защитником и выручить от его продажи около 20 миллионов евро.

Дела во французской столице у Керера идут не лучшим образом. После прихода Серхио Рамоса бороться за место в составе будет еще сложнее. «Бавария» может стать тем местом, где Керер перезапустит карьеру, хотя и там это сделать будет не так просто.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Тило Керер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Августа
21:04 · Германия. Бундеслига
Керер может перейти в «Баварию»
12:50 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн хочет сохранить Горецку в «Баварии»
08:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» заинтересовался американским форвардом
08:35 · Германия. Бундеслига
«Андерлехт» арендует нападающего «Баварии»
01 Августа
14:25 · Россия. Премьер-лига
«Байер» в последний момент может отказаться от трансфера Азмуна слухи
10:51 · Германия. Бундеслига
Коман получил очередную травму
10:02 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» сделал предложение по нападающему олимпийской сборной Бразилии слухи
31 Июля
19:36 · Германия. Бундеслига
«Бавария» разгромно проиграла «Наполи» в спарринге
19:23 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» согласовала с «Байером» переход Бэйли официально
00:25 · Германия. 2-я бундеслига
«Лилль» нашел потенциальную замену Саншешу слухи
30 Июля
17:38 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Шальке»: «Локомотив» интересовался Маскарелем, но дальше дело не пошло»
15:09 · Германия. Бундеслига
«Рома» может подписать Дилейни в случае неудачи с Джакой
14:13 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не сможет подписать Нойхауса за 40 миллионов евро
08:59 · Германия. Бундеслига
Холанн: «Сказал Малену, чтобы отдавал мне как можно больше передач, иначе я буду злиться»
29 Июля
20:44 · Германия. Бундеслига
Дауд продлил контракт с дортмундской «Боруссией»
Все новости