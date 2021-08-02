Нагельсманн хочет сохранить Горецку в «Баварии»

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн хотел бы сохранить полузащитника Леона Горецку в команде. Об этом он заявил в беседе с журналистами.

«Я не занимаюсь вопросами трансферов, но мне бы хотелось, чтобы этот футболист остался в клубе. Я сказал Леону, что буду рад, если он подпишет новый трудовой договор с «Баварией», - приводит слова специалиста Sky Sports.

Ранее сообщалось об интересе к 26-летнему игроку со стороны «Барселоны», «Реала» и «Манчестер Юнайтед».

Действующий контракт Горецки с немецким грандом рассчитан до лета 2022 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 70 миллионов евро.