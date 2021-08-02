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Германия. Бундеслига

«Андерлехт» арендует нападающего «Баварии»

02 Августа 2021 • 08:35 Комментировать
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Перспективный форвард Джошуа Зиркзее, правами на которого владеет мюнхенская «Бавария», отправится в очередную аренду для получения игровой практики. Об этом сообщил посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

Журналист рапортует, что 20-летний нападающий переходит в бельгийский «Андерлехт». Стороны согласовали аренду Зиркзее до конца сезона-2021/2022. В договоре прописан пункт о возможном выкупе прав на форварда.

В минувшем сезоне Джошуа выступал на правах аренды за «Парму». Зиркзее принял участие в четырех матчах чемпионата Италии, в которых не отметился голевыми действиями.

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Андерлехт Джошуа Зиркзее Трансферы футбола - лето 2021
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