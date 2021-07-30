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Германия. Бундеслига

Холанн: «Сказал Малену, чтобы отдавал мне как можно больше передач, иначе я буду злиться»

30 Июля 2021 • 08:59 Комментировать
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Центрфорвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн высказался относительно трансфера голландского вингера Дониэлла Малена. «Шмели» купили игрока у ПСВ за 30 миллионов евро.

«Мы уже пообщались. Сказал Малену, чтобы он отдавал мне как можно больше передач, иначе я буду злиться. Надеюсь, мы составим пару в атаке «Боруссии». Дониэлл пришел, чтобы усилить команду», - передает слова норвежского бомбардира The Sun.

О трансфере Малена было объявлено несколько дней назад. Он подписал контракт со «шмелями» до лета 2026 года.

За ПСВ Дониэлл провел 116 поединков, записав себе в актив 55 забитых мячей и 24 голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Эрлинг Холанн Дониэлл Мален
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