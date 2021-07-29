«Аталанта» поспорит за Брекало

«Аталанта» готова к конкурентной борьбе с «Лацио» за полузащитника «Вольфсбурга» Йосипа Брекало.

В СМИ активно распространяется информация о том, что левый вингер «волков» в новом сезоне будет выступать за пределами Бундеслиги. Ещё несколько дней назад 23-летнего игрока связывали с вероятным появлением в составе «Лацио», но сейчас в борьбу за игрока вклинилась также «Аталанта».

Согласно данным Kicker, именно итальянские клубы считаются основными претендентами на Брекало, но виды на футболиста есть также и у представителей Ла Лиги – «Севильи», «Бетиса» и «Реал Сосьедада».

«Зелено-белые» готовы продать своего вингера, но хотят выручить за него не менее 15 миллионов евро.