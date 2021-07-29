Нагельсманн: «В первых матчах сезона «Бавария» может выглядеть не лучшим образом»

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от старта нового сезона.

«У нас не так много времени, чтобы набрать оптимальные кондиции. Поэтому не исключено, что в стартовых поединках команда будет выглядеть не лучшим образом. Хотя стоит отметить, что проблемы не только у нашего клуба», - цитирует специалиста портал Goal.

Первую официальную встречу нового сезона подопечные Юлиана Нагельсманна проведут с бременским «Вердером» в 1/32 финала Кубка Германии. Поединок состоится 6 августа.

В первом туре Бундеслиги «Бавария» сыграет против гладбахской «Боруссии». Матч пройдет 13 августа.