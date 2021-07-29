Два европейских клуба поборются за Жерома Боатенга

Защитник Жером Боатенг, пребывающий в статусе свободного агента после завершения контракта с мюнхенской «Баварией», имеет два варианта продолжения карьеры. Об этом рапортует инсайдер Николо Скира посредством своего твиттер-аккаунта.

По сведениям инсайдера, в подписании 32-летнего немца заинтересованы два европейских клуба. Речь идет об испанской «Севилье» и берлинской «Герте». Оба коллектива готовы предложить игроку двухлетнее соглашение с опцией пролонгации.

Напомним, что Жером защищал цвета «Баварии» с 2011 года. В составе мюнхенского клуба он девять раз становился чемпионом Германии, пять раз выигрывал кубок страны и дважды побеждал в Лиге чемпионов.