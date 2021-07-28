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Германия. Бундеслига

Рейна возьмёт седьмой номер после ухода Санчо

28 Июля 2021 • 19:43 Комментировать
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Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джованни Рейна в следующем сезоне будет выступать под новым номером, передаёт пресс-служба дортмундского клуба. Сообщается, что американец будет играть на спине с седьмым номером, который ранее принадлежал Джедону Санчо.

Напомним, что Рейна находится в системе немецкого клуба с 2019 года. В прошлом сезоне на его счету 32 матча в Бундеслиге, в которых он забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

Ранее полузащитник Джедон Санчо перешёл в «Манчестер Юнайтед» за 85 миллионов евро. В составе дортмундской «Боруссии» он выступал с 2017 года. За это время он сыграл 137 матчей, забил 50 голов и отдал 64 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Джованни Рейна
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