Рейна возьмёт седьмой номер после ухода Санчо

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джованни Рейна в следующем сезоне будет выступать под новым номером, передаёт пресс-служба дортмундского клуба. Сообщается, что американец будет играть на спине с седьмым номером, который ранее принадлежал Джедону Санчо.

Напомним, что Рейна находится в системе немецкого клуба с 2019 года. В прошлом сезоне на его счету 32 матча в Бундеслиге, в которых он забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

Ранее полузащитник Джедон Санчо перешёл в «Манчестер Юнайтед» за 85 миллионов евро. В составе дортмундской «Боруссии» он выступал с 2017 года. За это время он сыграл 137 матчей, забил 50 голов и отдал 64 результативные передачи.