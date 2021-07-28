«Бавария» хочет продлить контракты с двумя основными игроками

«Бавария» ведёт переговоры о продлении контрактов с полузащитниками Леоном Горецкой и Йозуа Киммихом. Об этом заявил президент мюнхенского клуба Герберт Хайнер, передаёт SportBild.

Он сказал, что сейчас клуб направил все усилия на продления контрактов с ведущими игроками, в числе которых находятся Горецка и Киммих. Хайнер добавил, что «Бавария» преследует самые высокие цели, и для этого ей нужны лучшие игроки.

Контракт с Горецкой действует до июня 2022 года, а с Киммихом - до июня 2023.

Ранее президент «Баварии» заявил, что нападающий Роберт Левандовски останется в мюнхенском клубе.