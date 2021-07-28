Брандт опроверг слухи о переезде в Италию

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Юлиан Брандт опроверг слухи о переезде в чемпионат Италии, передаёт Football Italia. Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Милан» и «Лацио».

«Это всё слухи, которые запустили итальянские газеты. Приятно, когда другие клубы проявляют к тебе интерес, но я не собираюсь менять команду. Не думаю, что в этом году вы увидите меня в футболке другого клуба», - заявил полузащитник.

Напомним, что Брандт перешёл в «Боруссию» Дортмунд из «Байера» в 2019 голу за 20 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 31 матч в Бундеслиге, в которых он отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.