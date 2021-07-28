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Германия. Бундеслига

Левандовски останется в «Баварии»

28 Июля 2021 • 14:11 Комментировать
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски не покинет мюнхенский клуб в это трансферное окно. Об этом заявил президент чемпионов Германии Герберт Хайнер, передает Goal.

Хайнер сообщил, что Левандовски не продается и останется в Мюнхене ещё минимум на два года, так как его контракт действует до июня 2023 года. Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляет «Челси». Главный тренер лондонцев Томас Тухель хочет усилить линию нападения команды и в связи с этим обратил внимание на поляка, однако в мюнхенском клубе намерены сохранить футболиста.

Напомним, что Левандовски перешёл в «Баварию» из дортмундской «Боруссии» на правах свободного агента в 2015 году. В прошлом сезоне он провёл 29 матчей в Бундеслиге, в которых забил 41 гол и отдал семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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