«Ювентус» отказал очередному топ-клубу в трансфере Кьезы

Туринский «Ювентус» отказал очередному клубу, претендующему на полузащитника Федерико Кьезу. Об этом информирует инсайдер Патрик Бергер посредством своего твиттер-аккаунта.

По данным журналиста, с предложением по трансферу игрока вышла дортмундская «Боруссия», однако «старая синьора» в очередной раз дала понять, что не собирается расставаться с футболистом.

Ранее из-за высокой трансферной стоимости из борьбы за Федерико вышел «Ливерпуль».

Огромный спрос на Кьезу появился после триумфального для сборной Италии чемпионата Европы - 2020. Вингер был одним из самых ярких представителей «скуадры адзурры» на турнире.