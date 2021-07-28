Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Германия. Бундеслига

«Ювентус» отказал очередному топ-клубу в трансфере Кьезы

28 Июля 2021 • 12:47 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Туринский «Ювентус» отказал очередному клубу, претендующему на полузащитника Федерико Кьезу. Об этом информирует инсайдер Патрик Бергер посредством своего твиттер-аккаунта.

По данным журналиста, с предложением по трансферу игрока вышла дортмундская «Боруссия», однако «старая синьора» в очередной раз дала понять, что не собирается расставаться с футболистом.

Ранее из-за высокой трансферной стоимости из борьбы за Федерико вышел «Ливерпуль».

Огромный спрос на Кьезу появился после триумфального для сборной Италии чемпионата Европы - 2020. Вингер был одним из самых ярких представителей «скуадры адзурры» на турнире.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Боруссия Дортмунд Федерико Кьеза Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июля
17:27 · Германия. Бундеслига
Брандт опроверг слухи о переезде в Италию
14:33 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Азмуном интересуются многие клубы, но предметных переговоров на сегодняшний день пока нет»
14:11 · Германия. Бундеслига
Левандовски останется в «Баварии»
13:40 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» не продаст Холанна
12:47 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» отказал очередному топ-клубу в трансфере Кьезы
08:15 · Россия. Премьер-лига
«Байер» сделал предложение Азмуну
00:12 · Англия. Премьер-лига
«Байер» и «Астон Вилла» почти договорились по трансферу Бэйли слухи
27 Июля
19:56 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере Малена из ПСВ официально
19:46 · Россия. Премьер-лига
Азмун может продолжить карьеру в «Байере» слухи
16:55 · Россия. Премьер-лига
Представители Маскареля подтвердили интерес к игроку со стороны «Локомотива»
16:46 · Англия. Премьер-лига
Холанн прокомментировал свой возможный переход в «Челси» за 175 млн евро
15:21 · Германия. Бундеслига
«Милан» и «Лацио» поборются за Брандта
15:10 · Германия. Бундеслига
Толиссо сдал положительный тест на COVID-19
13:26 · Англия. Премьер-лига
Вернер останется в «Челси»
13:09 · Германия. Бундеслига
Топ-клуб Бундеслиги хочет арендовать Демирала
Все новости