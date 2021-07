Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере нападающего ПСВ Дониэлла Малена, передаёт пресс-служба немецкого клуба.

Нападающий подписал контракт с дортмундцами до 2026 года. Портал Transfermarkt сообщает, что сумма трансфера составила 30 миллионов евро.

Напомним, что Мален выступал за молодежную команду ПСВ. В составе нидерландского клуба он сыграл 116 матчей, в которых забил 55 голов и отдал 24 результативные передачи. Также он становился чемпионов Нидерландов в 2018 году.

Ранее сообщалось, что нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанн может перейти в «Челси» за 150 миллионов евро.

