Толиссо сдал положительный тест на COVID-19

У полузащитника «Баварии» Корентена Толиссо обнаружили коронавирус, передаёт пресс-служба мюнхенского клуба. Сообщается, что сейчас игрок находится на самоизоляции во Франции.

Напомним, что Толиссо стал игроком «Баварии» в 2017 году, перейдя из «Лиона» за 41,5 миллионов евро. В составе мюнхенского клуба он сыграл 96 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. Также на его счету 27 матчей в футболке сборной Франции, в которой он отметился двумя забитыми мячами. Вместе с национальной командой становился чемпионом мира в 2018 году.

Ранее сообщалось, что нападающий «Баварии» Кингсли Коман сменил игровой номер.