Топ-клуб Бундеслиги хочет арендовать Демирала

Защитник сборной Турции Мерих Демирал, который близок к уходу из туринского «Ювентуса», может переехать в немецкую Бундеслигу, где заинтересованность в его услугах проявляет дортмундская «Боруссия».

Как информирует Tuttosport, «шмели» намерены арендовать турецкого футболиста на весь следующий сезон. При этом дортмундцы хотят включить в договор пункт о возможном выкупе прав на 23-летнего игрока.

Ранее СМИ сообщили, что «Аталанта» готова приобрести Демирала за 30 миллионов евро.

Мерих стал игроком «старой синьоры» летом 2019 года. Его контракт с туринским клубом рассчитан еще на три сезона.