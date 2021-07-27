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Германия. Бундеслига

Йоветич стал игроком «Герты» официально

27 Июля 2021 • 11:09 Комментировать
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Черногорский нападающий Стеван Йоветич сменил клубную прописку. 31-летний футболист перебрался из «Монако» в берлинскую «Герту», об этом рапортует пресс-служба немецкого клуба.

Трудовое соглашение бомбардира с берлинцами рассчитано до середины 2023 года. В контракте прописан пункт о возможном продлении сотрудничества на один сезон.

В сезоне-2020/2021 чемпионата Франции Стефан провел 29 поединков, отметившись шестью забитыми мячами.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Германии берлинская команда финишировала лишь на 14 месте в турнирной таблице.

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