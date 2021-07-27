Йоветич в шаге от перехода в «Герту»

Черногорский нападающий Стеван Йоветич продолжит выступления в команде немецкой Бундеслиги – «Герте».

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, «старая дама» близка к оформлению сотрудничества с 31-летним свободным агентом.

Согласно данным источника, игрок ударил по рукам с правлением берлинцев, договорившись об условиях будущего сотрудничества. Предполагается, что Йоветич подпишет контракт с «Гертой» до середины 2024 года.

В прошлом сезоне черногорец выступал за «Монако». В рамках французского первенства он провёл 29 поединков, забив за это время 6 голов и отличившись 1 результативным пасом.