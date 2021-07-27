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Германия. Бундеслига

Йоветич в шаге от перехода в «Герту»

27 Июля 2021 • 08:08 Комментировать
Кёльн
...
Герта
2.60 3.35 2.70
15.08 18:30
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Черногорский нападающий Стеван Йоветич продолжит выступления в команде немецкой Бундеслиги – «Герте».

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, «старая дама» близка к оформлению сотрудничества с 31-летним свободным агентом.

Согласно данным источника, игрок ударил по рукам с правлением берлинцев, договорившись об условиях будущего сотрудничества. Предполагается, что Йоветич подпишет контракт с «Гертой» до середины 2024 года.

В прошлом сезоне черногорец выступал за «Монако». В рамках французского первенства он провёл 29 поединков, забив за это время 6 голов и отличившись 1 результативным пасом.

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Герта Стеван Йоветич
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