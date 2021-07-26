Amazon готовит фильм о Левандовски

Amazon Prime Video выпустит документальную ленту о польском нападающем «Баварии» Роберте Левандовски. Её релиз ожидается уже в следующем году.

Съёмки данного документального фильма прокомментировал сам игрок: «Он отобразит различные аспекты моей карьеры, которые наверняка будут интересны фанатам. Но я также рассчитываю, что те из зрителей, кто не смотрит футбол на постоянной основе, также почерпнут для себя нечто интересное. Хочу, чтобы фильм вдохновил детей, мечтающих о чём-то великом».

Роберт Левандовски является девятикратным победителем Бундеслиги, триумфатором Лиги чемпионов, а также обладателем приза «Игрок года в Европе по версии УЕФА».

На клубном уровне 32-летний бомбардир отличился 459 мячами в 630 матчах.