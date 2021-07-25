Ройс: «Мы находимся на правильном пути»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс рассказал о подготовке к сезону.

«Мы усердно и продуктивно тренируемся. Весело заниматься с новой командой тренеров, мы научились многому новому. Сейчас мы находимся на правильном пути. Очень важно показать это и в играх», - цитирует Ройса пресс-служба дортмундцев.

32-летний немецкий полузащитник сыграл 32 матча за «Боруссию» в прошлом сезоне Бундеслиги, забил восемь голов и отдал восемь голевых передач. Контракт Ройса с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в тринадцать миллионов евро.