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Мален прибыл на базу дортмундской «Боруссии»

25 Июля 2021, 14:22,

Нападающий ПСВ Дониэлл Мален продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии».

Как сообщает BILD, голландский футболист уже прибыл на базу немецкого клуба и в ближайшее время заключит контракт с дортмундцами.

22-летний Мален сыграл 32 матча за ПСВ в прошлом сезоне чемпионата Голландии, забил 19 голов и отдал 8 голевых передач. Контракт Дониэлла с ПСВ рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

В активе Малена 13 матчей за сборную Голландии, за которую он дебютировал в сентябре 2019 года в возрасте 20 лет. С национальной командой своей страны Мален на последнем чемпионате Европы дошёл до 1/8 финала.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Боруссия Дортмунд, ПСВ, Дониэлл Мален
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