Левандовски – лучший футболист сезона в Германии

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим футболистом сезона в Германии.

Как сообщает пресс-служба мюнхенцев, за поляка проголосовали 356 из 563 журналистов. Отметим, что Левандовски получил эту награду второй год подряд.

«Я знаю, насколько велико это достижение. Для меня это повод для большой гордости и радости, потому что мало кому удается стать лучшим футболистом сезона в Германии два раза подряд», - цитирует Левандовски пресс-служба мюнхенцев.

Контракт 32-летнего нападающего с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.