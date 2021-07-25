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«Наполи» ведёт переговоры о трансфере полузащитника сборной Швейцарии

25 Июля 2021, 11:49,

Хавбек менхенгладбахской «Боруссии» Денис Закария может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщил журналист Даниэле Лонго в «Твиттере», над переходом швейцарского футболиста работает «Наполи».

Контракт 24-летнего полузащитника с «Боруссией» рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 30 миллионов евро.

Закария перешёл в немецкий клуб в 2017 году из «Янг Бойз», за это время он успел сыграть 128 матчей за «Боруссию», забил девять голов и отдал семь голевых передач. В активе Закарии 34 матча за сборную Швейцарии, за которую он дебютировал в 2016 году.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Боруссия Мёнхенгладбах, Денис Закария
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