«Наполи» ведёт переговоры о трансфере полузащитника сборной Швейцарии

Хавбек менхенгладбахской «Боруссии» Денис Закария может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщил журналист Даниэле Лонго в «Твиттере», над переходом швейцарского футболиста работает «Наполи».

Контракт 24-летнего полузащитника с «Боруссией» рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 30 миллионов евро.

Закария перешёл в немецкий клуб в 2017 году из «Янг Бойз», за это время он успел сыграть 128 матчей за «Боруссию», забил девять голов и отдал семь голевых передач. В активе Закарии 34 матча за сборную Швейцарии, за которую он дебютировал в 2016 году.