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«Милан» интересуется Брандтом

25 Июля 2021, 09:58,

Хавбек дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт может переехать в Италию.

Как сообщил журналист Карло Пеллегатти, 27 миллионов евро за футболиста готов предложить «Милан». «Боруссия» планирует расстаться с футболистом, который хотел бы быть ключевой фигурой в команде. Отмечается, что «россонери» активно работают над усилением центра поля.

25-летний немец перешёл в «Боруссию» из «Байера» в июле 2019 года, сумма трансфера составила 25 миллионов евро. За это время Брандт сыграл 87 матчей за дортмундский клуб во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 15 голевых передач. Контракт Юлиана с «Боруссией» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Боруссия Дортмунд, Юлиан Брандт
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