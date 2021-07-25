«Милан» интересуется Брандтом

Хавбек дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт может переехать в Италию.

Как сообщил журналист Карло Пеллегатти, 27 миллионов евро за футболиста готов предложить «Милан». «Боруссия» планирует расстаться с футболистом, который хотел бы быть ключевой фигурой в команде. Отмечается, что «россонери» активно работают над усилением центра поля.

25-летний немец перешёл в «Боруссию» из «Байера» в июле 2019 года, сумма трансфера составила 25 миллионов евро. За это время Брандт сыграл 87 матчей за дортмундский клуб во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 15 голевых передач. Контракт Юлиана с «Боруссией» рассчитан до 30 июня 2024 года.