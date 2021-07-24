Экс-игрок «Боруссии»: «Холанн далеко зашёл»

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24 Июля 2021, 17:09,
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Юрген Колер, бывший футболист дортмундской «Боруссии», не считает Эрлинга Холанна игроком мировой величины.
«Пока что он не является игроком мирового уровня. Однако Холанн – топовый нападающий. Он имеет все необходимые качества, но ему ещё нужно доказать свой уровень.
В своём возрасте Холанн далеко зашёл. Это заслуживает внимания. Только с опытом он сможет достичь мирового уровня», - приводит высказывание Колера источник Goal.
Напомним, что на норвежского голеадора претендует лондонский «Челси», готовый потратить на его приглашение 170 миллионов евро.
В прошлом сезоне Холанн наколотил за «Боруссию» 41 мяч в 41 поединке.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Юрген Колер