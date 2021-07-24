Экс-игрок «Боруссии»: «Холанн далеко зашёл»

Юрген Колер, бывший футболист дортмундской «Боруссии», не считает Эрлинга Холанна игроком мировой величины.

«Пока что он не является игроком мирового уровня. Однако Холанн – топовый нападающий. Он имеет все необходимые качества, но ему ещё нужно доказать свой уровень.

В своём возрасте Холанн далеко зашёл. Это заслуживает внимания. Только с опытом он сможет достичь мирового уровня», - приводит высказывание Колера источник Goal.

Напомним, что на норвежского голеадора претендует лондонский «Челси», готовый потратить на его приглашение 170 миллионов евро.

В прошлом сезоне Холанн наколотил за «Боруссию» 41 мяч в 41 поединке.