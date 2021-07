«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Санчо

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джедона Санчо, передаёт пресс-служба клуба.

Сообщается, что игрок подписал контракт до 2026 года с возможностью продления ещё на год. Трансфер оценивается в 85 миллионов евро. Англичанин будет выступать под седьмым номером.

Напомним, что Санчо выступал за «Боруссию» Дортмунд с 2017 года, перейдя из «Манчестер Сити» за почти восемь миллионов евро. В составе немецкого клуба он сыграл 137 матчей, в которых забил 50 голов и отдал 64 результативных передачи.

