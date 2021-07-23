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«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Санчо

23 Июля 2021, 15:10,

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джедона Санчо, передаёт пресс-служба клуба.

Сообщается, что игрок подписал контракт до 2026 года с возможностью продления ещё на год. Трансфер оценивается в 85 миллионов евро. Англичанин будет выступать под седьмым номером.

Напомним, что Санчо выступал за «Боруссию» Дортмунд с 2017 года, перейдя из «Манчестер Сити» за почти восемь миллионов евро. В составе немецкого клуба он сыграл 137 матчей, в которых забил 50 голов и отдал 64 результативных передачи.

 

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Манчестер Юнайтед, Боруссия Дортмунд, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Джедон Санчо
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
23 Июля 2021, 15:39

ну вот сбылась мечта МЮ , хотя ему бы не спешить в англию еще хотя бы годик )))

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