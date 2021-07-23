Коман сменил игровой номер в «Баварии»

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман в следующем сезоне будет выступать под новым номером, передаёт пресс-служба мюнхенского клуба. В сезоне 2021/22 он будет выступать в футболке под номером 11.

Ранее француз играл под 29-м номером. В прошлом сезоне номер 11 принадлежал Дугласу Косте, который находился в аренде в мюнхенском клубе.

Напомним, что Коман стал игроком «Баварии» в 2017 году, перейдя из «Ювентуса» за 21 миллион евро. В прошлом сезоне на его счету 29 матчей в Бундеслиге, в которых он забил пять голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что французский нападающий требует у «Баварии» повышения зарплаты.