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«Боруссия» согласовала трансфер Малена

23 Июля 2021, 09:28,

Боссы дортмундской «Боруссии» все же договорились о переходе голландского вингера Дониэлла Малена, несмотря на слухи о срыве трансфера.

Как сообщил в твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, немецкий топ-клуб заплатит за трансфер 22-летнего футболиста 30 миллионов евро. Дониэлл подпишет с дортмундцами долгосрочный контракт, который будет рассчитан до 2026 года.

В Дортмунде Мален будет призван заменить англичанина Джедона Санчо. Игрок близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Дониэлл выступает за первую команду ПСВ с 2018 года. С того времени он провел 89 поединков, отметившись 40 забитыми мячами и 17 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Боруссия Дортмунд, Трансферы футбола - лето 2021, Дониэлл Мален
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