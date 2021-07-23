«Боруссия» согласовала трансфер Малена

Боссы дортмундской «Боруссии» все же договорились о переходе голландского вингера Дониэлла Малена, несмотря на слухи о срыве трансфера.

Как сообщил в твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, немецкий топ-клуб заплатит за трансфер 22-летнего футболиста 30 миллионов евро. Дониэлл подпишет с дортмундцами долгосрочный контракт, который будет рассчитан до 2026 года.

В Дортмунде Мален будет призван заменить англичанина Джедона Санчо. Игрок близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Дониэлл выступает за первую команду ПСВ с 2018 года. С того времени он провел 89 поединков, отметившись 40 забитыми мячами и 17 результативными передачами.