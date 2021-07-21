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«Милан» не устроило предложение по Хёуге

21 Июля 2021, 21:42,

«Милан» отклонил первое предложение «Айнтрахта» по своему полузащитнику Йенсу Петтеру Хёуге.

Клуб из Франкфурта-на-Майне попытался провернуть сделку по подписанию 21-летнего норвежского хавбека, о чем сообщает Фабрицио Романо. «Орлы» предложили на перспективного скандинава 8 миллионов евро. Но на «Сан-Сиро» эту сумму сочли недостаточной, чтобы оформить трансфер.

Отметим, что Хёуге лишь в прошлом году перебрался в состав «россонери» из норвежского клуба «Будё-Глимт». В своей дебютной кампании на Апеннинах вингер отличился двумя голами в 18 поединках Серии А и ещё 6 мячами в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Милан, Айнтрахт Франкфурт, Йенс Хауге
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