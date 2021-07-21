Коман требует у «Баварии» повышения зарплаты

Атакующий полузащитник Кингсли Коман выдвинул ультиматум руководству мюнхенской «Баварии». Французский вингер требует повышения заработной платы, утверждает Bild.

В настоящий момент игрок зарабатывает в немецком гранде 12 миллионов евро ежегодно без учета налогов. Коман хочет получать такую же сумму, но уже учетом налоговых выплат.

Если клуб не примет условия Кингсли, то игрок может покинуть команду. Трудовое соглашение футболиста рассчитано до середины 2023 года.

Цвета мюнхенской команды он защищает с 2017 года. В минувшем сезоне Коман провел 29 матчей в Бундеслиге, забил пять мячей и десять раз ассистировал партнерам.