Чемпионат Германии. Бундеслига 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Коман требует у «Баварии» повышения зарплаты

21 Июля 2021, 11:12,

Атакующий полузащитник Кингсли Коман выдвинул ультиматум руководству мюнхенской «Баварии». Французский вингер требует повышения заработной платы, утверждает Bild.

В настоящий момент игрок зарабатывает в немецком гранде 12 миллионов евро ежегодно без учета налогов. Коман хочет получать такую же сумму, но уже учетом налоговых выплат.

Если клуб не примет условия Кингсли, то игрок может покинуть команду. Трудовое соглашение футболиста рассчитано до середины 2023 года.

Цвета мюнхенской команды он защищает с 2017 года. В минувшем сезоне Коман провел 29 матчей в Бундеслиге, забил пять мячей и десять раз ассистировал партнерам.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Кингсли Коман
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет  
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов  
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ  
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС  
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»  
Популярные материалы
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
Перес: «Роналду - идиот, он больной»
Перес: «Роналду - идиот, он больной»
Матч с «Рубином» показал, что у «Спартака» не хватает обоймы
Матч с «Рубином» показал, что у «Спартака» не хватает обоймы
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола