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Трансфер Малена в «Боруссию» сорвался из-за Райолы

21 Июля 2021, 09:56,

Голландский форвард Дониэлл Мален, выступающий за ПСВ, не перейдет в дортмундскую «Боруссию». Об этом информирует Ruhr Nachrichten.

Источник сообщает, что причиной срыва сделки стал высокий агентский процент, который хотели получить представители футболиста. Интересы Малена представляет Мино Райола.

Дониэлл защищает цвета коллектива из Эйндховена с лета 2018 года. Его трансферную стоимость оценивают в 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Голландии форвард сыграл 32 поединка, записав на свой счет 19 забитых мячей и восемь голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Боруссия Дортмунд, Трансферы футбола - лето 2021, Дониэлл Мален
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