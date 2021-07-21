«Бавария» планирует арендовать защитника «Барселоны»

Защитник каталонской «Барселоны» Серхи Роберто может перебраться в чемпионат Германии. Об этом рапортует портал Goal.

Согласно сведениям источника, заполучить 29-летнего футболиста в свои ряды хочет мюнхенская «Бавария». Руководство немецкого гранда хотело бы арендовать игрока до конца следующего сезона.

Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне чемпионата Испании Роберто провел 15 поединков, записав на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи.

В составе каталонской «Барселоны» Серхи выступает с 2013 года.