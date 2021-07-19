Гинтера сватают в один из испанских грандов

27-летний защитник гладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер в ближайшее время может перебраться в Ла Лигу. По сообщениям авторитетного немецкого издания Bild, в услугах футболиста заинтересованы все три гранда чемпионата «Испании» - «Барселона», «Реал» и «Атлетико».

Гинтер выступает за гладбахскую «Боруссию» с 2017 года, сыграв за это время 149 официальных матчей за «жеребцов», забив в них 10 голов. Ранее Маттиас играл за «Фрайбург» и дортмундскую «Боруссию». За национальную сборную Германии защитник отыграл 32 матча.

Рыночная стоимость Гинтера в данный момент, по оценке Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро. Но его гладбахцы могут продать дешевле, так как контракт футболиста истекает уже в 2022 года.