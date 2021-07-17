​Холанна огорчил уход Санчо

Форвард «Боруссии» Эрлинг Холанн рассказал, как он отреагировал на уход Джедона Санчо в «Манчестер Юнайтед».

«Я и Джедон очень хорошо понимали друг друга на футбольном поле. Он топовый футболист. Так что, конечно, мне грустно из-за его ухода. Но так бывает, это футбол. Никогда не знаешь, что произойдёт. У меня хорошее взаимопонимание на поле и с другими футболистами «Боруссии», - рассказал Холанн для YouTube-канала Stadium Astro.

Самого Эрлинга Холанна слухи тоже регулярно связывают с другими клубами, но «Боруссия» решительно настроена сохранить талантливого норвежца на следующий сезон.