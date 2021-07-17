«Вольфсбург» подписал форварда «Манчестер Сити»

«Вольфсбург» усилил атакующую линию команды нападающим молодежной сборной Германии Лукасом Нмеча, об этом рапортует клубная пресс-служба.

22-летний форвард, который является воспитанником «Манчестер Сити», заключил с «волками» долгосрочный трудовой договор. Соглашение рассчитано до середины 2025 года. Сумма сделки оценивается в восемь миллионов евро. За новую команду Нмеча будет играть под десятым номером.

В минувшем сезоне Лукас выступал на правах аренды на бельгийский «Андерлехт». Нападающий принял участие в 41 поединке, записав на свой счет 21 гол.

По итогам прошлого сезона «Вольфсбург» занял четвертое место в Бундеслиге.