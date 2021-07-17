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«Вольфсбург» подписал форварда «Манчестер Сити»

17 Июля 2021, 10:15,

«Вольфсбург» усилил атакующую линию команды нападающим молодежной сборной Германии Лукасом Нмеча, об этом рапортует клубная пресс-служба.

22-летний форвард, который является воспитанником «Манчестер Сити», заключил с «волками» долгосрочный трудовой договор. Соглашение рассчитано до середины 2025 года. Сумма сделки оценивается в восемь миллионов евро. За новую команду Нмеча будет играть под десятым номером.

В минувшем сезоне Лукас выступал на правах аренды на бельгийский «Андерлехт». Нападающий принял участие в 41 поединке, записав на свой счет 21 гол.

По итогам прошлого сезона «Вольфсбург» занял четвертое место в Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Вольфсбург, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Лукас Нмеча
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