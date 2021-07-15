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​«Боруссия» готова рассмотреть предложение по Холанну при одном условии

15 Июля 2021, 16:29,

Дортмундская «Боруссия» до сих пор не получила ни одного официального предложения по трансферу нападающего Эрлинга Холанна. В стане «шмелей» знают об интересе со стороны «Челси», но позиция «Боруссии» остаётся твёрдой. Клуб хочет сохранить Холанна на следующий сезон. Рассмотреть предложение по талантливому игроку дортмундцы готовы лишь при одном условии – если поступившее предложение будет «сумасшедшим». Об этом в «Твиттере» пишет известный инсайдер Фабрицио Романо.

Стоит сказать, что следующим летом приобрести Эрлинга Холанна клубы смогут за 75 миллионов евро. Такая опция прописана в контракте игрока.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Боруссия Дортмунд, Трансферы футбола - лето 2021, Эрлинг Холанн
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