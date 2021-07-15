Судья Брых решил завершить международную карьеру

Известный немецкий арбитр Феликс Брых принял решение о завершении международной карьеры. Об этом сообщает Sportbild.

«Я решил больше не работать на международном уровне. Завершаю работу на матчах сборных в конце года», - заявил рефери.

При этом Брых отметил, что продолжит работать на поединках чемпионата Германии.

«С нетерпением жду старта нового сезона Бундеслиги», - подчеркнул судья.

Напомним, что на завершившемся чемпионате Европы - 2020 Феликс отработал на пяти поединках, в том числе на полуфинальном матче между сборными Испании и Италии (1:1, 2:4 по пенальти).