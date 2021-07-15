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Нагельсманн отреагировал на слухи об уходе Левандовски

15 Июля 2021, 08:34,

Рулевой мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн отреагировал на слухи о возможном уходе нападающего Роберта Левандовски, в услугах которого заинтересованы «Манчестер Сити» и «Реал».

«Слухи об уходе Роберта ходят давно. Для форварда, который каждый сезон забивает много голов, это нормально. Многие клубы хотели бы иметь в своем распоряжении такого игрока.

Левандовски знает, что его ценят в «Баварии». Я же пока с ним лично не общался относительно будущего», - приводит слова специалиста Sport.de.

Контракт поляка с мюнхенцами истекает летом 2023 года. На счету Роберта 41 гол и семь результативных передач в 29 поединках минувшего сезона чемпионата Германии.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Роберт Левандовски, Юлиан Нагельсманн
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