Мален находится в шаге от перехода в «Боруссию» Дортмунд

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14 Июля 2021, 22:37,
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Нападающий ПСВ Дониэлл Мален близок к переходу в дортмундскую «Боруссию», передаёт Bild. Сообщается, что игрок и клуб уже согласовали детали контракта.
22-летний футболист является главной трансферной целью дортмундцев на это лето. «Боруссия» предлагает за него 25 миллионов евро, в то время как ПСВ требует 30. Стороны продолжают переговоры.
Напомним, что в прошлом сезоне Мален провёл за ПСВ 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 голов и отдал десять результативных передач.
Также он выступал в составе сборной Нидерландов на Евро-2020, где дважды ассистировал партнерам.
Ранее сообщалось, что нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн может перейти в «Челси».
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Боруссия Дортмунд, ПСВ, Трансферы футбола - лето 2021, Дониэлл Мален