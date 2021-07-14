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Чемпионат Германии. Бундеслига 2021-2022
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​В Бундеслиге продлили действие правила пяти замен

14 Июля 2021, 17:53,

На сайте Немецкой футбольной лиги была размещена информация о последних принятых решениях по итогам собрания клубов первой и второй Бундеслиги. Отмечается, что правило пяти замен продолжит действовать в сезоне 2021/2022.

Также сообщается о том, что на стадионы вернутся болельщики гостевых команд. С учётом ограничений по вместимости квота для фанатов гостей составит 5%. Если ограничения по вместимости стадионов будут сняты, восстановится привычная квота в 10% для болельщиков команды гостей.

При этом на первых двух турах чемпионата фанаты гостевых команд присутствовать не будут, чтобы службы каждого стадиона накопили опыт по проведению игр со зрителями в новых условиях.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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