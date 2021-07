​«Готов к путешествию»: Холанн начал предсезонку с «Боруссией»

Эрлинг Холанн сделал публикацию в «Твиттере», сообщив о старте предсезонной подготовки с дортмундской «Боруссией».

«День первый. Готов к путешествию», - так подписал Холанн свою фотографию с тренировочного занятия.

Day one

Ready for the journey pic.twitter.com/7ZRXxujZO1