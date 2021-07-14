​«Готов к путешествию»: Холанн начал предсезонку с «Боруссией»

Эрлинг Холанн сделал публикацию в «Твиттере», сообщив о старте предсезонной подготовки с дортмундской «Боруссией».

«День первый. Готов к путешествию», - так подписал Холанн свою фотографию с тренировочного занятия.

Day one

Ready for the journey pic.twitter.com/7ZRXxujZO1 — Erling Haaland (@ErlingHaaland) July 14, 2021

В понедельник Эрлинг Холанн не явился в расположение «Боруссии» для прохождения фитнес-тестов. Спортивный директор клуба Михаэль Цорк в шутку заявил журналистам, что «Холанн уже в Англии».

Как известно, слухи связывают Эрлинга Холанна с целым рядом клубов. При этом в «Боруссии» настаивают, что клуб не будет продавать игрока в летнее трансферное окно.