ЕВРО 2020   Италия - Чемпионы Европы Статистика турнира: бомбардиры

Чемпионат Германии. Бундеслига 2021-2022
Сделать ставку
﻿

​«Готов к путешествию»: Холанн начал предсезонку с «Боруссией»

14 Июля 2021, 17:46,

Эрлинг Холанн сделал публикацию в «Твиттере», сообщив о старте предсезонной подготовки с дортмундской «Боруссией».

«День первый. Готов к путешествию», - так подписал Холанн свою фотографию с тренировочного занятия.

 

В понедельник Эрлинг Холанн не явился в расположение «Боруссии» для прохождения фитнес-тестов. Спортивный директор клуба Михаэль Цорк в шутку заявил журналистам, что «Холанн уже в Англии».

Как известно, слухи связывают Эрлинга Холанна с целым рядом клубов. При этом в «Боруссии» настаивают, что клуб не будет продавать игрока в летнее трансферное окно.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
HG2017
14 Июля 2021, 18:46

Прича - топ! ))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году  
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка  
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро  
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!  
Популярные материалы
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России
Точилин: Идеальным вариантом на место Черчесова вижу Бердыева
Точилин: Идеальным вариантом на место Черчесова вижу Бердыева


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола