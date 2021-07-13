Левандовски мечтает играть за «Реал»

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13 Июля 2021, 12:57,
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Испанским СМИ стали известны планы польского нападающего Роберта Левандовски. По сообщениям AS, форвард готов сменить мюнхенскую «Баварию» на мадридский «Реал».
32-летний голеадор находится в ожидании предложения от «королевского» клуба. Левандовски давно мечтает надеть футболку мадридского гранда.
Что касается позиции руководства «Баварии», то немецкий клуб не готов продать игрока в текущее трансферное окно.
Цвета мюнхенского коллектива Роберт защищает с 2014 года. Контракт бомбардира рассчитан до окончания сезона-2022/2023.
В прошлом сезоне Левандовски забил 41 гол и отдал семь ассистов в 29 матчах чемпионата Германии.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Роберт Левандовски