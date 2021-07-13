ЕВРО 2020   Италия - Чемпионы Европы Статистика турнира: бомбардиры

Чемпионат Германии. Бундеслига 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Левандовски мечтает играть за «Реал»

13 Июля 2021, 12:57,

Испанским СМИ стали известны планы польского нападающего Роберта Левандовски. По сообщениям AS, форвард готов сменить мюнхенскую «Баварию» на мадридский «Реал».

32-летний голеадор находится в ожидании предложения от «королевского» клуба. Левандовски давно мечтает надеть футболку мадридского гранда.

Что касается позиции руководства «Баварии», то немецкий клуб не готов продать игрока в текущее трансферное окно.

Цвета мюнхенского коллектива Роберт защищает с 2014 года. Контракт бомбардира рассчитан до окончания сезона-2022/2023.

В прошлом сезоне Левандовски забил 41 гол и отдал семь ассистов в 29 матчах чемпионата Германии.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Роберт Левандовски
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020  
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка  
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро  
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!  
Популярные материалы
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола