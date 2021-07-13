Левандовски мечтает играть за «Реал»

Испанским СМИ стали известны планы польского нападающего Роберта Левандовски. По сообщениям AS, форвард готов сменить мюнхенскую «Баварию» на мадридский «Реал».

32-летний голеадор находится в ожидании предложения от «королевского» клуба. Левандовски давно мечтает надеть футболку мадридского гранда.

Что касается позиции руководства «Баварии», то немецкий клуб не готов продать игрока в текущее трансферное окно.

Цвета мюнхенского коллектива Роберт защищает с 2014 года. Контракт бомбардира рассчитан до окончания сезона-2022/2023.

В прошлом сезоне Левандовски забил 41 гол и отдал семь ассистов в 29 матчах чемпионата Германии.