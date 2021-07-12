​«Он уже в Англии»: В «Боруссии» высказались об отсутствии Холанна

Эрлинг Холанн не явился на старт предсезонной подготовки «Боруссии» вовремя. На фоне слухов об интересе к талантливому норвежцу журналисты попытались разузнать причину отсутствия Холанна на понедельничном фитнес-занятии.

«Он уже в Англии», - в шутку ответил журналистам Михаэль Йорк, который занимает должность спортивного директора «Боруссии».

Стоит отметить, что слухи то и дело связывают Эрлинга Холанна с различными топовыми клубами Европы, в частности Англии. Впрочем, представители «Боруссии» за последние месяцы не раз заявляли, что этим летом форвард продан не будет.