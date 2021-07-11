​Нагельсманн: «Я бы хотел подписать Кьезу»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что хотел бы подписать Федерико Кьезу, выступающего за «Ювентус».

«Я определённо хотел бы подписать Кьезу. Это суперфутболист, который олицетворяет вдохновение и динамизм. Я знаю его давно и считаю, что он выдающийся игрок. Он любит работать с мячом и быстро оказывается на финишной прямой. Однако он очень и очень дорого стоит», - высказался Нагельсманн в интервью Bild am Sonntag.

Напомним, что Юлиан Нагельсманн занял тренерский мостик «Баварии» в первый день июля. Ранее молодой тренер успешно работал в «РБ Лейпциге» и «Хоффенхайме».