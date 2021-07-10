Сёмин: «Лунёв может остаться в Европе надолго»

Российский голкипер Андрей Лунёв, перебравшийся после истечения контракта с «Зенитом» в леверкузенский «Байер», может надолго задержаться в Европе. Таким мнением поделился бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин.

«29 лет для вратаря - возраст рассвета. Если хорошо зарекомендует себя, может остаться в Европе надолго. Все зависит только от него самого», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Официально о трансфере Лунёва в немецкий клуб было объявлено сегодня, десятого июля. Российский вратарь заключил с «фармацевтами» контракт на два года.

В прошлом сезоне Андрей сыграл 12 матчей в чемпионате России, в которых пропустил 11 голов.