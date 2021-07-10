В «Байере» высказались о трансфере Лунёва

|
10 Июля 2021, 12:16,
|
|
Российский голкипер Андрей Лунёв стал игроком леверкузенского «Байера». Об этом трансфере высказался спортивный директор «фармацевтов» Симон Рольфес.
«Клуб подписал опытного голкипера. Вместе с «Зенитом» Андрей трижды выигрывал чемпионство в России, а также становился обладателем кубка страны. Также он имеет опыт выступлений в еврокубках и сборной России. Лунёв принесет пользу нашей команде», - передает слова функционера пресс-служба клуба.
Напомним, что Лунёв перешел в «Байер» на правах свободного агента. Голкипер подписал с леверкузенцами двухлетнее соглашение.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Андрей Лунёв, Симон Рольфес
Банка, но там посмотрим, вдруг Градецки уйдёт после удачного Евро и Андрей получит свой шанс! Да и ротация по ходу сезона вполне возможна в случае провала одного из киперов.