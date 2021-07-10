В «Байере» высказались о трансфере Лунёва

Российский голкипер Андрей Лунёв стал игроком леверкузенского «Байера». Об этом трансфере высказался спортивный директор «фармацевтов» Симон Рольфес.

«Клуб подписал опытного голкипера. Вместе с «Зенитом» Андрей трижды выигрывал чемпионство в России, а также становился обладателем кубка страны. Также он имеет опыт выступлений в еврокубках и сборной России. Лунёв принесет пользу нашей команде», - передает слова функционера пресс-служба клуба.

Напомним, что Лунёв перешел в «Байер» на правах свободного агента. Голкипер подписал с леверкузенцами двухлетнее соглашение.