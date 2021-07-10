Лунёв: «Постараюсь полностью раскрыть свой потенциал в «Байере»

Вратарь Андрей Лунёв, отыгравший последние четыре года в составе петербургского «Зенита», высказался о своем трансфере в леверкузенский «Байер».

«Польщен интересом «Байера». Очень рад продолжить карьеру в такой сильной лиге. Приложу все усилия, чтобы полностью раскрыть свой потенциал в этом клубе», - приводит слова 29-летнего голкипера пресс-служба «фармацевтов».

Напомним, что Андрей перешел в «Байер» на правах свободного агента. Стороны заключили трудовое соглашение до середины 2023 года.

За «Зенит» Лунёв выступал с 2017 года. Он сыграл 118 поединков и пропустил 100 голов.