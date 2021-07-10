«Байер» объявил о подписании Лунёва

Бывший голкипер петербургского «Зенита» Андрей Лунёв перешел в леверкузенский «Байер». Об этом отрапортовала пресс-служба немецкого клуба.

29-летний вратарь подписал с «фармацевтами» контракт на два года. Лунёв перебрался в «Байер» на правах свободного агента, поскольку его контракт с «сине-бело-голубыми» истек в конце июня.

В составе петербургского коллектива Андрей сыграл 118 поединков и пропустил 100 мячей.

В минувшем сезоне чемпионата Германии леверкузенский клуб занял шестую строчку в турнирной таблице, набрав 52 балла в 34 турах.