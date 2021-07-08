​Лунёв подпишет контракт с «Байером»

Теперь уже экс-голкипер «Зенита» Андрей Лунёв в обозримом будущем подпишет трудовое соглашение с «Байером». Согласно данным sport24, контракт 28-летнего футболиста с леверкузенским клубом будет рассчитан на два сезона.

Андрей Лунёв выступал за «Зенит» с начала 2017 года, но недавно срок его трудового соглашения с питерским клубом истёк, и футболист обрёл статус свободного агента. Всего за «сине-бело-голубых» Лунёв провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов.

Добавим, что прошлый чемпионат Германии «Байер» завершил на шестой позиции в турнирной таблице.