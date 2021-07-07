«Боруссия» Дортмунд проявляет интерес к Забитцеру

«Боруссия» Дортмунд проявляет интерес к полузащитнику «РБ Лейпцига» Марселю Забитцеру, передаёт SportBild. Сообщается, что руководство дортмундцев намерено подписать игрока уже в это трансферное окно.

Контракт Забитцера с «РБ Лейпцигом» истекает в июне 2022 года, и футболист не намерен его продлевать. В связи с этим руководство клуба готово расстаться с игроком в ближайшее время, чтобы заработать деньги на его трансфере. Потенциальный трансфер австрийца оценивается в 20 миллионов евро.

Напомним, что в прошлом сезоне Забитцер провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач.