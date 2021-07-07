«Боруссия» Дортмунд проявляет интерес к Забитцеру

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07 Июля 2021, 21:09,
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«Боруссия» Дортмунд проявляет интерес к полузащитнику «РБ Лейпцига» Марселю Забитцеру, передаёт SportBild. Сообщается, что руководство дортмундцев намерено подписать игрока уже в это трансферное окно.
Контракт Забитцера с «РБ Лейпцигом» истекает в июне 2022 года, и футболист не намерен его продлевать. В связи с этим руководство клуба готово расстаться с игроком в ближайшее время, чтобы заработать деньги на его трансфере. Потенциальный трансфер австрийца оценивается в 20 миллионов евро.
Напомним, что в прошлом сезоне Забитцер провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Боруссия Дортмунд, РБ Лейпциг, Трансферы футбола - лето 2021, Марсель Забитцер