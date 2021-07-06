​В Германии решили, сколько зрителей пускать на матчи чемпионата

Стадионы в Германии в новом сезоне можно будет заполнять на 50% от общей вместимости. При этом установлена планка в 25 тысяч зрителей на арене. Об этом сообщает Kicker, ссылаясь на вторничное решение правительства.

Отмечается, что стадион «Баварии» можно будет заполнять на 20 тысяч зрителей. Дело в том, что местные власти осторожнее подходят к вопросу возвращения зрителей на трибуны, учитывая распространение нового штамма коронавирусной инфекции.

Добавим, что следующий чемпионат Германии начнётся 13 августа. Чемпионский титул будет защищать «Бавария».